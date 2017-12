Da 2017 nur noch ein Monat verbleibt, ist es ziemlich klar, welcher große Pharmakonzern von Pfizer (WKN:852009) und Johnson & Johnson (WKN:853260) in diesem Jahr die bessere Wahl war. Der Aktienkurs von J&J ist um mehr als 20 % gestiegen, während die Pfizer-Aktie nur um etwas mehr als die Hälfte gestiegen ist.



Investieren ist wie Autofahren. Es ist viel wichtiger, nach vorne zu schauen, als sich auf Vergangenes zu konzentrieren. Welche dieser Aktien ist für die Anleger in den kommenden Jahren die bessere Wahl? Hier ist ein Vergleich von Pfizer und Johnson & Johnson in drei Kategorien.

Wachstum

Mehrere Faktoren treiben das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...