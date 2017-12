Nachdem es ein paar Nachrichten gab, schreibe ich ein kleines Update. Insbesondere zum Thema Smart Cities habe ich etwas gefunden.Smart Cities/Internet of ThingsScheinbar sind bereits vor einem Jahr erste Entwicklungsschritte in die Wege geleitet worden. Das YouTube-Video zeigt ziemlich klar den Entwurf einer Stadt, wie sie für die Smart Cities der HeroEngine.World die Basis legen dürfte. Wie in einem Computerspiel wird die Stadt abgebildet und anschließend kann dieses digitale Abbild für verschiedenste Simulationen genutzt werden. Im Whitepaper auf http://heroengine.world stehen unter anderem signifikante Investitionen in die Engine aus den Mitteln des ICOs.Gemäß Medium und Twitter ist HeroEngine.World der Trusted IoT alliance beigetreten. Diese wird unter anderem von Bosch-Mitarbeitern mitgestaltet. Außerdem sind erste Verträge geschlossen worden: "HeroEngine.World is excited to announce the signing of an agreement with Autonomous Cluster ...

