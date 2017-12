Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) hat in den vergangenen 6 Monaten 12,5% an Wert verloren und ist am 22. November auf ein neues 6-Monats-Tief bei 14,74 Euro gefallen. Für frische Impulse könnte jetzt eine neue Analysten-Studie sorgen. Denn die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen....

Den vollständigen Artikel lesen ...