Intel (WKN:855681) hat den Markt für Serverchips buchstäblich inne. Über 99% der Rechenzentren betreiben Computer, die mit Chipzilla-Silizium betrieben werden. Das stellt was eine riesige Hürde für jeden potenziellen Konkurrenten dar. Aber das hat andere Chiphersteller nicht davon abgehalten, sich an Serverchips zu versuchen, in der Hoffnung, dass sie einen Markt, der bis 2020 voraussichtlich um 5 % jährlich wachsen und dabei einen prognostizierten Umsatz von 20 Milliarden Dollar erzielen wird, ein bisschen aufmischen können.



Zu Beginn dieses Jahres hat Advanced Micro Devices (WKN:863186) für Furore gesorgt, als es behauptete, dass seine EPYC-Serverchips dank überlegener Spezifikationen die Intel-Angebote übertreffen ...

