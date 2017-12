Liebe Leser,

die Aktie des Chip-Spezialisten Dialog Semiconductor gerät weiter unter Druck. Nachdem man bereits in der vergangenen Woche einen deutlichen Kursverfall hinnehmen musste, reagierte das Wertpapier am Montag mit weiteren Verlusten.

Deutliche Verluste

Zur Einordnung: Noch am 29.11. lag die Aktie bei etwas über 38 Euro. Nach den zwei Einschnitten am 30.11. und am 4.12. notierte das Papier am Montagmittag bei gerade einmal noch 25,70 Euro (XETRA). Im März 2017 behauptete ... (Marco Schnepf)

