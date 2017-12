Liebe Trader,

Die tagelange Testphase der Unterstützung um 60,15 Euro aus der vergangenen Handelswoche scheint sich offenbar einem Ende zu nähern, da die Papiere von Fresenius zu Beginn dieser Woche deutlich zugelegt haben und nun eine Gegenoffensive der Bullen eingeläutet werden könnte. Damit dürfte vorerst auch die Abgabeserie seit den Jahreshochs von 80,07 Euro aus Mitte Juni dieses Jahres ein vorläufiges Ende gefunden haben. Aber auch die Zwischentiefs aus den Vorjahren in diesem Bereich tragen zu einer kurzfristigen Erholung bei, die sich auf Sicht der kommenden Wochen zur Oberseite ausbreiten dürfte. Es könnte sich hierbei aber lediglich um eine kurzfristige technische Gegenreaktion handeln und ist nur innerhalb gewisser Grenzen auf der Oberseite handelbar.

Long-Chance:

Aus dem Stand heraus wären auf Sicht der kommenden Handelstage kurzfristige Gewinne bis in den Bereich von zunächst 63,37 Euro möglich, darüber rückt schließlich der Widerstandsbereich bestehend aus dem 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie den dort verlaufenden Hürden um 67,16 Euro in den Fokus. Eine Verlustbegrenzung sollte sich verständlicherweise noch unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs von 60,15 Euro aufhalten. Sämtliche Kursnotierungen darunter führen unweigerlich zu einem größeren Verkaufssignal und zunächst auf das Niveau von 52,39 Euro abwärts. Hierdurch dürfte jedoch der Weg für die kommenden Monate auf der Oberseite versperrt bleiben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 61,73 Euro

Kursziel: 63,37 / 67,16 Euro

Stopp: < 60,15 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,58 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Fresenius SE & Co KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 61,73 Euro; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.