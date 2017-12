Lauda-Königshofen - Fresenius-Aktie: Deutlicher Kurssprung! Chartanalyse In der abgelaufenen Handelswoche testete das Papier des Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmens Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) noch ausgiebig den Unterstützungsbereich um die 200-Wochen-Durchschnittslinie und konnte zu Beginn dieser Handelswoche einen deutlichen Kurssprung vollziehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

