Die Analysten der RCB haben ihr Kursziel für die Aktie der Vienna Insurance Group (VIG) in Reaktion auf die Drittquartalszahlen des Versicherers von 25,5 auf 27,5 Euro erhöht. Die Empfehlung "buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Die gemeldeten Zahlen lagen laut RCB im Rahmen der eigenen und auch der Markterwartungen.

Die geplanten Fusionen innerhalb des Konzerns sollten nach Einschätzung des RCB-Analysten Bernd Maurer langfristig Kosteneinsparungen bringen. Kurzfristig dürften allerdings die Restrukturierungskosten die positiven Kosteneffekte kompensieren, schreibt der Analyst. Die VIG hat im November die Fusion ihrer Österreich-Töchter Wiener Städtische und s Versicherung angekündigt.

Die RCB-Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2017 der VIG einen Gewinn von 2,12 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 2,15 (2018) und 2,36 (2019) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,85 (2017), 0,90 (2018) und 1,00 (2019) Euro je Aktie erwartet.

Am Montag notierten die VIG-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 25,75 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/bel

AFA0057 2017-12-04/15:45

ISIN: AT0000908504