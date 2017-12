Unsere Agrarperle Bee Vectoring Technologies (WKN: A14WDZ) liefert die nächsten sensationellen Studienergebnisse und erschließt sich damit einen weiteren potenziellen Mega-Markt. Erstmals kam das patentierte BVT-System inklusive dem eigens entwickelten Biopestizid BVT-CR7 im Zusammenspiel mit Honigbienen zum Einsatz.

Die Ergebnisse sind fraglos überragend: Die in der kanadischen Provinz Nova Scotia unter Begleitung von Dr. David Percival, Agrarwissenschaftler an der Dalhousie University, durchgeführte Studie belegt eine um 50% höhere marktfähige Ernte gegenüber chemischen Standard. Im Vergleich zu unbehandelten Pflanzen fiel die Ausbeute um 77% höher aus. Gleichzeitig konnte eine Reduzierung der in Nordamerika bei Blaubeeren typischen "Monilinia Blight"-Erkrankung um 21% festgestellt werden.

Zukunft ohne BVT kaum mehr vorstellbar

