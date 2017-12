Capital Stage AG - Erläuternde Informationen zu den am 4. Dezember 2017 veröffentlichten Mitteilungen der Capital Stage AG über Geschäfte von Führungspersonen nach Art. 19 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

DGAP-News: Capital Stage AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Capital Stage AG - Erläuternde Informationen zu den am 4. Dezember 2017 veröffentlichten Mitteilungen der Capital Stage AG über Geschäfte von Führungspersonen nach Art. 19 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung (MAR) 04.12.2017 / 16:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Capital Stage AG - Erläuternde Informationen zu den am 4. Dezember 2017 veröffentlichten Mitteilungen der Capital Stage AG über Geschäfte von Führungspersonen nach Art. 19 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

Hamburg, 4. Dezember 2017 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat heute gemäß Artikel 19 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Geschäfte der Aufsichtsratsmitglieder Peter Heidecker und Albert Büll gemeldet. Dabei handelt es sich um eine außerbörsliche Transaktion zwischen Gesellschaften, die in enger Verbindung zu den beiden genannten Aufsichtsratsmitgliedern stehen.

Demnach hat die von Albert Büll geführte Gesellschaft, die AMCO Service GmbH, von der von Peter Heidecker geführten Gesellschaft PELABA Ökofinanz GmbH am 1. Dezember 2017, in einem außerbörslichen Geschäft 47.660 Aktien der Capital Stage AG zu einem pauschalen Kaufpreis von EUR 296.000,00 erworben. Damit hat die AMCO Service GmbH ihren Anteil an der Capital Stage AG erneut auf rund 18,8% ausgebaut.

Peter Heidecker bleibt ebenfalls weiterhin über die PELABA Anlagenverwaltungs GmbH & Co. KG an der Capital Stage AG mit einem Anteil von rund 4,7% an den gesamten Stimmrechten beteiligt.

Über die Capital Stage AG: Capital Stage investiert und betreibt Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf rund 1,5 GW. Capital Stage ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Kontakt:

Capital Stage AG Till Gießmann Leiter Investor & Public Relations Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242 Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129 E-Mail: till.giessmann@capitalstage.com http://www.capitalstage.com

04.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@capitalstage.com Internet: www.capitalstage.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

635443 04.12.2017

ISIN DE0006095003

AXC0189 2017-12-04/16:29