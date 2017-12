Bad Marienberg - Vorstand und Aufsichtsrat der ABO Wind AG (ISIN DE0005760029/ WKN 576002) ersuchen die Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, 20. Dezember, um die Ermächtigung, eine Wandelanleihe zu emittieren, so die ABO Wind AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...