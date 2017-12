Liebe Leser,

wie immer am Montag an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im DAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. Die Leerverkäufer bauten in der vergangenen Woche bei RWE und ProSiebenSat.1 in nennenswertem Umfang auf. Die Abweichungen bei Deutsche Bank und Commerzbank sind hingegen im Vergleich zur Vorwoche zu vernachlässigen.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die Summe aller Leerverkaufs-Positionen ... (Marco Schnepf)

