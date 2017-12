Dow Jones - Das läuft prima!

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

die erst vor einigen Tagen an dieser Stelle beschriebene Trendbeschleunigung im Dow Jones Industrial Average läuft. Nach einem sehr volatilen Freitagshandel eröffnete der Index heute freundlich. Wie gehen die Marktteilnehmer mit den Gaps um?



Es macht vorerst weiterhin Sinn, in den übergeordneten Zeitebene, also zumindest im Tageschart, die Lage zu beurteilen. So ist die Ausbruchsbewegung im Index im vollen Gange und ein höheres Ziel von 24.716 Punkten ohne Probleme erreichbar. Vorgeschaltet sollte man aber um 24.500 Punkte durchaus mit Verschnaufpausen rechnen.

Das Freitagstief bei 23.921 Punkten kann von nun an als neue Orientierungsmarke für potenzielle Absicherungen verwendet werden. Von dort aus erholte sich der Index am Freitag deutlich und absolvierte auf diese Weise ein bullisches Tagesreversal. Erst ein Rückfall unter diese Marke würde das Chartbild wieder verschlechtern.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2017 - 30.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 30.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HW43NW 30,20 20.900,00 6,82 12.12.2017 Dow Jones Index HW43MY 43,72 19.300,00 4,73 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.12.2017; 15:22 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW8V9S 23,27 27.200,00 8,06 29.03.2018 DowJones Index HU9D4C 6,14 25.150,00 33,56 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.12.2017; 15:24 Uhr

