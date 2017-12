Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Innogy in einer Analyse der Preise für CO2-Emissionen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Eine in der deutschen Politik diskutierte zügige Schließung von Kohlekraftwerken sei durchaus möglich, schrieb Analystin Anna Maria Scaglia in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Damit würden die CO2-Emissionen in Deutschland zurückgehen, ohne dass die Preise für diese steigen müssen./bek/kro Datum der Analyse: 04.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0060 2017-12-04/17:06

ISIN: DE000A2AADD2