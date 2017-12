München/Schlüchtern/Oberleichtersbach (ots) - Von Equistone Partners Europe beratene Fonds ("Equistone") übernehmen die aus den Unternehmen Bien-Zenker und Hanse Haus bestehende Fertighaus-Gruppe. Die Gruppe gehört zu den marktführenden Fertighaus-Herstellern in Deutschland. Verkäufer ist die Münchener Industrieholding ADCURAM Group AG ("ADCURAM"). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.



Die Unternehmen der Fertighaus-Gruppe entwerfen, produzieren, verkaufen und bauen Fertighäuser in Deutschland sowie in der Schweiz und in Großbritannien. Mit Bien-Zenker, Living Haus und Hanse Haus verfügt die Fertighaus-Gruppe über drei stark positionierte Marken mit hohem Qualitätsanspruch und einem komplementären Hausprogramm - vom "Einstiegshaus" mit hohem Eigenleistungsanteil bis zum schlüsselfertigen, individuellen Luxusdomizil. Für das Jahr 2017 rechnet die Gruppe mit einem Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro. Bien-Zenker zählt zu den bekanntesten deutschen Fertighaus-Marken. Das über 100-jährige Unternehmen verfügt über ein flächendeckendes Vertriebsnetz in ganz Deutschland und ist vor allem im mittleren Preissegment stark positioniert. Das im osthessischen Schlüchtern ansässige Unternehmen zählt zudem zu den Vorreitern bei Fertig-Energiespar-Häusern. Zuletzt hatte Bien-Zenker die eigenständige Marke Living Haus im Markt eingeführt und damit sein Angebot ausgeweitet. Living Haus zielt mit seinem Ausbauhaus-Konzept auf qualitätsbewusste, aber preissensible Kunden. Hanse Haus mit Sitz im unterfränkischen Oberleichtersbach hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1929 vom Zimmermannsbetrieb zum Komplettanbieter für schlüsselfertige und qualitativ hochwertige Fertighäuser entwickelt. Mit seinem Portfolio bewegt sich Hanse Haus im mittleren und höheren Preissegment.



"Die Fertighausbranche entwickelt sich sehr dynamisch. Mit unseren Einzelmarken verfügen wir über ein großes Spektrum an Angeboten für unterschiedliche Kundensegmente und decken damit die gesamte Bandbreite des Fertighaus-Marktes ab. Unterstützt von unseren Eigentümern konnten wir in den vergangenen Jahren deutlich wachsen. Wir freuen uns, dass wir mit Equistone erneut einen starken und verlässlichen Partner für das weitere Wachstum unserer Gruppe an der Seite haben werden", sagt Marco Hammer, Geschäftsführer von Hanse Haus.



"Der stark fragmentierte Fertighaus-Markt bietet gutes Wachstumspotenzial. Mit den Unternehmen Bien-Zenker und Hanse Haus sowie der Marke Living Haus erwerben wir Player, die hervorragend im Markt positioniert sind. Darauf wollen wir aufbauen - vor allem durch das Vorantreiben des organischen Wachstums der Gruppe", kommentiert Stefan Maser, Partner bei Equistone.



"Wir freuen uns mit Equistone einen idealen Käufer gefunden zu haben, der die Wachstumsstrategie der Fertighaus-Gruppe fortführen und sie in die nächste Entwicklungsphase führen wird", sagt Armin Bire, Vorstand bei ADCURAM.



Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistones sind Stefan Maser, David Zahnd und Tanja Berg. Equistone wurde von Ernst & Young (Financial und Tax), Munich Strategy Group (Commercial), Norton Rose Fulbright (Legal), GCA Altium (Debt Advisory), Latham & Watkins (Finanzierung Legal), Tauw (Umwelt), MRH Trowe (Versicherung) beraten. Der Abschluss der Transaktion wird für Januar 2018 erwartet.



Über Equistone Partners Europe



Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35 Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de



