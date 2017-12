Im wikifolio "Chancen suchen und finden" wird ein mittel- und langfristiger Ansatz verfolgt, der durch kurzfristige Trades ergänzt werden soll, um temporäre Schwankungen auszugleichen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf SmcallCaps, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum.



Der Ansatz, der auf einer starken Fundamentalanalyse basiert, bietet eine hohe Renditemöglichkeit, da im Nebenwertebereich noch erhebliche Bewertungspotenziale bestehen. Durch eine tiefgreifende Analyse zum Großteil der Unternehmen soll das Potenzial bestmöglich quantifiziert werden. Ergänzt wird dies durch ein breites Wissen im Bereich Small-& MidCaps, beruflichen Erfahrungen in diesem Bereich sowie der regelmäßigen Teilnahme an Investoren- und Kapitalmarktkonferenzen.



Dieses Know-How und diese Erfahrung soll im wikifolio "Chancen suchen und finden" eingebracht werden, um Investoren eine bestmögliche Rendite zu ermöglichen. Mit Blick auf die vergangene Entwicklung (+230% seit 17.09.2013) konnte dies bereits erfolgreich unter Beweis gestellt werden.



Um Investoren einen besseren Einblick zu geben, können Sie nun in einem Interview und einem Profilvideo mehr über die Strategie und Philosophie sowie ausgewählte Einzelwerte erfahren: Download