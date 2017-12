Tagesausblick für 5.12.: Dow schiebt DAX an. FMC und Dialog im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Entscheidung war knapp, aber US-Präsident Donald Trump hat die Steuerreform durch den Senat gebracht. Zwar steht nun die Entscheidung im Repräsentantenhaus noch aus. Die Marktteilnehmer quittierten dies dennoch mit deutlichen Kursaufschlägen - vor allem bei Bank- und Industriegüterhersteller. Schließlich soll die Steuerreform für die Unternehmen eine kräftige Entlastung bringen.

Den DAX beflügelt die gute Stimmung an der Wall Street auf über 13.000 Punkte. Gleichzeitig ging der Volatilitätsindex des DAX, der VDAX new um rund zehn Prozentpunkte auf 14,5 Prozent zurück. Morgen kommen Einkaufsmanagerindizes aus China und den USA. Sie könnten den DAX möglicherweise die passenden Impulse geben, damit er die Hürden 13.070/13.100 Punkte überwindet.

Unternehmen im Fokus

BMW und Daimler gaben Gas nachdem die Zahl der Neuzulassungen in Deutschland im November um neun Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zulegte. Die Deutsche Post meldete vergangene Woche bereits, dass der Konzern vom Bestellboom zu Thanksgiving profitiert. Fresenius Medical Care (FMC) eröffnete vergangene Woche das erste unabhängige Dialysezentrum in China. Das gab der Aktie den nötigen Schwung um aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend nach oben auszubrechen. Medigene kündigte die Teilnahme an vier Healthcare-Konferenzen in den kommenden Wochen an. Möglicherweise gibt es neue Nachrichten rund um ihre zahlreichen Immuntherapieansätzen gegen Krebs. Der Deutsche Maschinen- und Anlagebau steht derweil unter Volldampf. So stieg der Auftragseingang im Oktober um neun Prozent. Dies stützte Anteilsscheine von GEA Group und Jungheinrich

Schlusslicht im TecDAX war erneut Dialog Semiconductor. Die Aktie verlor rund 40 Prozent in zwei Handelstagen. Dabei belasteten erneut Spekulationen, dass Apple ab 2018 möglicherweise selbst Halbleiter für das Energiemanagement baut.

Wirtschaftsdaten

China - Caixin PMI Services für China, November

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Oktober

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, November

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.070/13.100/13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.800/12.930/12.950/13.000 Punkte

Der DAX eröffnete heute mit einem Gap nach oben und zog weiter über 13.070 Punkte. Zwar konnte der Index den Tageshöchststand nicht halten. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt dennoch intakt. Unterstützung findet das Aktienbarometer bei 13.000 Punkten. Gelingt der Ausbruch über 13.070 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 13.200 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2017 - 04.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.12.2010 - 04.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

