Die vielleicht härteste Aufgabe für Yvonne Catterfeld und die "Fanta 2" bei "The Voice of Germany": Sie müssen in den Sing Offs aus ihrem Zehner-Team die besten drei Talente auswählen. Yvonne Catterfeld: "Die Sing Offs sind für mich wie die 'Tribute von Panem'. Ich habe keine Ahnung wie ich mein Team von zehn auf drei Talente reduzieren soll, wirklich nicht. Das wird der Horror." Smudo: "Die größten Überraschungen finden in den Sing Offs statt. Da kann man zum ersten Mal wirklich sehen, wer das Zeug dazu hat. Die Battles sind hart, aber eigentlich sind die Sing Offs der schmerzhafte Teil." Michi Beck: "Wenn es bei den Battles schon wehtut, dann ist das bei den Sing Offs wirklich harter Trennungsschmerz."



Superstar Beth Ditto coacht Smudos und Michi Becks Talente bei TVOG. Die Grammy-nominierte Demi Lovato unterstützt die Talente von Yvonne Catterfeld als internationaler Gastcoach am Donnerstag, den 7. Dezember, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.



Über die internationalen Gastcoaches bei den zweiten Sing Offs:



Beth Ditto - Frontfrau, Mode-Ikone und Feministin. Siebzehn Jahre war Beth Ditto Frontfrau der weltweit erfolgreichen Alternative-Punk-Pop-Band "Gossip". Die Band veröffentlichte fünf Studio-Alben und wurde für ihre Hit-Single "Heavy Cross" hierzulande mit Dreifach-Platin ausgezeichnet. Am 16. Juni 2017 veröffentlichte sie ihr mit Spannung erwartetes Solo-Debütalbum "Fake Sugar".



Demi Lovato meldet sich mit voller Wucht zurück. Zwei Jahre sind vergangen, seitdem die 25-Jährige ihr Vorgängeralbum "CONFIDENT" veröffentlicht hat. Im September 2017 meldet sich die Grammy-nominierte Sängerin mit ihrem sechsten Album "Tell Me You Love Me" zurück. Die Single-Auskopplung "Sorry Not Sorry" ging direkt in die Top-5 der US-iTunes-Charts und hat mittlerweile Doppelplatin erzielt. Die Zahl ihrer Platin-Singles liegt mittlerweile bei neun Stück und ihre Songs verzeichnen zusammen über sechs Milliarden Streams.



"The Voice of Germany" donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr. Das Halbfinale zeigt SAT.1 am 10. Dezember 2017 live um 20:15 Uhr. Alle Infos zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de. Die besten Talente aus "The Voice of Germany" gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.



