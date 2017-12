Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Strabag +2,52% auf 32,9, davor 7 Tage im Minus (-8,18% Verlust von 34,95 auf 32,09), AMS +1,41% auf 93,3, davor 5 Tage im Minus (-15,6% Verlust von 109 auf 92), Oberbank AG Stamm 0% auf 81,3, davor 4 Tage im Plus (0,62% Zuwachs von 80,8 auf 81,3), AT&S -2,43% auf 23,51, davor 4 Tage im Plus (7,09% Zuwachs von 22,5 auf 24,09), Flughafen Wien+1,34% auf 33,745, davor 4 Tage im Minus (-2,86% Verlust von 34,28 auf 33,3), Nikkei -0,49% auf 22707,2, davor 3 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 22486,2 auf 22819), S Immo +3,43% auf 14,78, davor 3 Tage im Minus (-0,83% Verlust von 14,41 auf 14,29), Verbund +1,61% auf 19,915, davor 3 Tage im Minus (-2,73% Verlust von 20,15 auf 19,6). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:SW Umwelttechnik 7,5...

