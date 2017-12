Fair Value REIT-AG / Bestellung von Ralf Kind zum weiteren Mitglied des Vorstands und gleichzeitig Vorsitzenden des Vorstands sowie Wahl eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden

DGAP-Ad-hoc: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Fair Value REIT-AG / Bestellung von Ralf Kind zum weiteren Mitglied des Vorstands und gleichzeitig Vorsitzenden des Vorstands sowie Wahl eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden 04.12.2017 / 18:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Fair Value REIT-AG / Bestellung von Ralf Kind zum weiteren Mitglied des Vorstands und gleichzeitig Vorsitzenden des Vorstands sowie Wahl eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden

München, 4. Dezember 2017 - Die Gesellschaft gibt hiermit bekannt, dass der Aufsichtsrat am heutigen Tage neben Herrn Patrick Kaiser zusätzlich Herrn Ralf Kind zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt und Letzteren zugleich zum Vorsitzenden des Vorstands (CEO) ernannt hat. Herr Kind ist zugleich Mitglied des Vorstands und CEO der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, des mehrheitlich beteiligten Aktionärs der Gesellschaft.

Die Gesellschaft gibt hiermit ferner bekannt, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats ebenfalls am heutigen Tage Herrn Frank Hölzle zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und Herrn Dr. Thomas Wetzel zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt haben. Die Wahl war erforderlich geworden, nachdem der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Rolf Elgeti, und der bisherige stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Markus Drews, ihre Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils zum Ablauf des 30. November 2017 niedergelegt hatten und auf Antrag der Gesellschaft Herr Dr. Thomas Wetzel und Herr Daniel Zimmer vom Amtsgericht München mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2017 zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Fair Value REIT-AG bestellt worden waren.

Kontakt

Fair Value REIT-AG Patrick Kaiser Tel. 089-9292815-10 Fax. 089-9292815-15 E-Mail: kaiser@fvreit.de

04.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-1 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: info@fvreit.de Internet: www.fvreit.de ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

635537 04.12.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0MW975

AXC0232 2017-12-04/18:36