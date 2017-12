Halle (ots) - Die E-Autos werden im Nachbarland entwickelt,im günstigsten Fall hierzulande montiert und mit dem Opel-Logo versehen. Das kann fürs Erste hilfreich sein. Aber langfristig wird immer deutlicher,dass Opel an Bedeutung verliert. Knowhow wird in Frankreich akkumuliert. Das gefährdet langfristig Jobs hierzulande. Für Opel kann das noch ganz bitter werden.



