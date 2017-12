Vancouver, Britisch-Kolumbien (ots/PRNewswire) -



Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FSE:7C5, OTC:CDTAF) ("Carl Data" oder das "Unternehmen") freut sich, in Anknüpfung an seine Pressemitteilungen vom 17. Januar 2017, 9. März 2017 und 20. Oktober 2017 bekanntzugeben, dass es die Übernahme (die "Übernahme") bestimmter intellektueller Eigentumswerte, materieller Vermögenswerte und immaterieller Vermögenswerte von AB Embedded Systems Ltd. ("AB Embedded") gemäß der Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten zwischen Carl und AB Embedded vom 30. November 2017 abgeschlossen hat.



Mit dieser Akquisition verschiedener Tools für Hardware-Design bzw. Entwicklung und Quellcode ist Carl Data in der Lage, kundenspezifische Geräte zu liefern. Die Tools für Platinenprototypisierung und Mikromanufaktur unterstützen außerdem die komplett interne Produktentwicklung mit der schnellstmöglichen Marktreife. Die Produktions-Tools sind ein integraler Bestandteil für alle IIoT-Tätigkeiten (IIoT=Industrielles IoT).



In Zusammenhang mit der Übernahme hat sich Carl bereiterklärt:



- AB Embedded 400.000 Stammaktien von Carl zum Preis von 0,32 $ je Aktie zuzuteilen (Ausgabedatum: 30. November 2017); und - AB Embedded 400.000 Stammaktien von Carl zum Preis von 0,32 $ je Aktie zuzuteilen (Ausgabedatum: 30. November 2018), sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: (A) AB Embedded hat einen unabhängigen Auftragnehmervertrag vom 1. Juli 2017 (den "unabhängigen Auftragnehmervertrag") zwischen Carl, AB Embedded und Attila Bene, Gründer und CEO von AB Embedded, nicht vor dem 30. November 2018 aufgekündigt, und (B) Carl hat den unabhängigen Auftragnehmervertrag nicht vor dem 30. November 2018 aus wichtigem Grund aufgekündigt.



Darüber hinaus hat Carl in Zusammenhang mit der Übernahme seinen Aktientauschvertrag mit AB Embedded und seinen Aktionären vom 3. März 2017 offiziell aufgekündigt.



Greg Johnston, CEO von Carl Data, kommentierte: "Die Übernahme von AB steht in Einklang mit Carls Strategie, seine Positionierung durch komplementäre Unternehmen und Technologien zu stärken. Im Fall von AB sind wir jetzt in der Lage, bei der Implementierung unserer Lösungen den schlüsselfertigen Aspekt zu optimieren. Komplementäre Hardware und Telemetrielösungen bedeuten eine schnellere Integration unserer SaaS-basierten Anwendungen für Kunden zu einem äußerst attraktiven Preis."



Informationen zu Carl Data Solutions Inc.



Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (IIoT=Industrielles IoT), das innovative Lösungen zur Erhebung, Speicherung und Analyse von Informationen für datenzentrische Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen hat in jüngster Zeit verschiedene Firmenübernahmen abgewickelt und hilft seinen Kunden bei Analyse und Verständnis aller Formen von Umgebungsdaten durch eine leistungsstarke Plattform mit Tools für Datenerhebung, Überwachung, Reporting und prädiktive Analyse.



Carl Data entwickelt innovative Anwendungen, die neue, cloudbasierte Massenspeicherdienste und Analysetools (BDaaS) unterstützen, damit Kommunen, Versorgungsbetriebe und andere vertikale Industriesektoren von Skalierbarkeit profitieren können. Auf Grundlage dieser Methoden für Datenerhebung und -speicherung bringt das Unternehmen intelligente SaaS-basierte Anwendungen hervor (SaaS=Software-as-a-Service), die Daten von vielen verschiedenen Quellen erheben und tiefe Einblicke für die Entscheidungsfindung liefern können. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.CarlSolutions.com.



