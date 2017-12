Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) gab heute bekannt, man habe eine weltweit erste Produktkategorie entwickelt - ein Netzanschlussgerät (NCD) - und einen Großauftrag vom Erstkunden NBN Co Ltd (nbn) gesichert, dem Unternehmen, das Australiens Breitbandnetzwerk aufbaut.



Das NCD ist eine neue Produktkategorie, die für den Einsatz in globalen Märkten entwickelt wurde und in Verbindung mit der weltweit führenden Distribution Point Unit (DPU) von NetComm Wireless eingesetzt wird.



Die anfängliche Volumenzusage von nbn, die sich im Laufe der Zeit erhöhen soll, wird mit $ 66 Millionen zum Umsatz von NetComm Wireless beitragen. Wichtig ist, dass dies innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten nach der Markteinführung, die für die erste Hälfte des Kalenderjahres 2018 geplant ist, einen zusätzlichen Umsatz von ca. $ 40 Millionen (zusätzlich zu dem der Reverse Powere Feed-Einheit alleine) darstellt.



Die NCDs von NetComm Wireless werden vor der Markteinführung mit nbn operationellen Feldtests mit Kunden und Unternehmen unterzogen.



Ken Sheridan, CEO von NetComm Wireless erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder an der Spitze wichtiger technologischer Entwicklungen stehen, die den Netzbetreibern einen echten Nutzen bringen. Aufgrund unseres Erfolges bei dem Fibre-to-the-Curb-Projekt von nbn war nbn ein natürlicher Erstkunde und wir sind stolz, dass wir diese NCD-Technologie anbieten können, um die Effektivität des Fibre-to-the-Curb-Rollouts weiter zu erhöhen."



Führende Betreiber haben die hohen Kosten und die Komplexität erkannt, die mit dem Aufgraben von Kundenstandorten für die Bereitstellung von Fibre-to-the-Home (FTTH)-Konnektivität verbunden sind. Installationen von Fibre-to-the-Curb (FTTC) / Fibre-to-the-Distribution-Point (FTTdp) [Glasfaser an den Straßenrand (FTTC) / Glasfaser an den Verteilerpunkt (FTTdp)] sind mit einer DPU, die in einem Telekommunikationsschacht in der Straße unter dem Gehsteig vor dem Haus installiert wird, eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative. Die DPU verbindet das Glasfaserkabel vom Schacht in der Straße mit den vorhandenen Kupferleitungen ins Haus.



Das NCD verfügt über ein Gfast- und ein VDSL-Modem, das den Kunden über eine Ethernet-Verbindung für WiFi-Router, Computer und andere Geräte glasfaserähnliche Breitbandgeschwindigkeiten über eine kurze Kupferleitung zur Verfügung stellt.



Da die DPU für ihren Betrieb Strom benötigt, war ein neuer Ansatz erforderlich, um die Kosten von Stromleitungen zu den einzelnen Einheiten zu vermeiden: Das NCD verfügt über eine Reverse Power Feed-Funktion, mit der die DPU vom Standort des Kunden aus mit Strom versorgt wird.



Das Gerät kann vom Verbraucher selbstständig in den Räumlichkeiten des Kunden installiert werden. Es handelt sich dabei um ein intelligentes Gerät, das wichtige Überwachungs- und Diagnoseberichte über die tatsächliche Linienleistung im Hauser erstellen kann.



Das NCD von NetComm Wireless ist einzigartig, da Betreiber damit eine glasfaserähnliche Geschwindigkeit und Erfahrung sowie eine durchgehende Sicherstellung des Netzwerkmanagements in ihrem FTTC-Netzwerk anbieten können.



Über NetComm Wireless



NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist ein führender Entwickler von drahtlosem Festnetzbreitband, drahtlosem M2M/Industrie-IoT sowie Glasfaser- und Kabeltechnologien zu einem Verteilerpunkt (Fibre and Cable to the distribution point (FTTdp / CTTdp)), die eine zunehmend vernetzte Welt untermauern. Unsere Methode "Listen. Innovate. Solve." unterstützt die spezifischen Anforderungen von führenden Telekommunikationsdienstleistern, Kernnetzbetreibern, Systemintegratoren, Regierungs- und Unternehmenskunden auf der ganzen Welt. Seit mehr als 35 Jahren konzipiert NetComm Wireless neue Generationen von weltweit führenden Datenkommunikationsprodukten und ist heute weltweit als Innovator auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie anerkannt. NetComm Wireless hat seinen Hauptsitz in Sydney (Australien) und unterhält Büros in den USA, in Europa/UK und Neuseeland. Besuchen Sie: www.netcommwireless.com.



