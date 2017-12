Beim Projekt "Chinesischer Traum" steht nicht das Wirtschaftswachstum im Vordergrund. Vielmehr soll das wirtschaftliche Ziel "Lebensqualität" im Mittelpunkt stehen. Anleger die dennoch auf die Internetpower aus China setzen, schauen sich die Turbo-Bulls auf Tencent (DM80YW), Baidu (CY7P57) und Alibaba (CY8A5Y) in unserer Produktauswahl an. Doch was bedeutet der "Chinesische Traum" für das Reich der Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...