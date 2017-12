Expertenmeinung

Aktienmärkte nicht überbewertet

Die Aktienkurse sind in den vergangenen Monaten und Jahren in vielen Ländern deutlich gestiegen. Damit tut sich die Frage auf, ob sich hier eine Blase gebildet hat? Ein Maßstab für die Überbewertung ist das Verhältnis der Aktienkurse zu den Unternehmensgewinnen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). An diesem Wert gemessen scheint keine breite Übertreibung vorzuliegen. Denn die Gewinne sind vielfach parallel zu den Kursen gestiegen.

Laut Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management lag das KGV für US-Aktien Ende des dritten Quartals mit etwa 17 nur knapp über dem Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre. In Europa traf es mit fast 15 ziemlich exakt diesen Durchschnitt, ebenso in den Schwellenländern.

