Die Deutsche Bank hat LVMH nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 250 auf 270 Euro angehoben. Die Bewertung der Aktie räume ihr nicht mehr viel Aufwärtspotenzial ein, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Hersteller von Luxusgütern bleibe jedoch gut platziert im Verhältnis zu den meisten Wettbewerbern. Die Franzosen seien stets vorn dran und setzten die strategischen Trends in der Branche./bek/zb Datum der Analyse: 04.12.2017

ISIN: FR0000121014