2G Energy hat nach Darstellung von SMC-Research bei Umsatz und Auftragseingang im dritten Quartal stark zugelegt, während das EBIT von einer Forderungsabschreibung belastet worden sei. Das Unternehmen sollte aus Sicht der Analysten von Wachstums- und Effizienzmaßnahmen profitieren, die Marge sei noch ausbaufähig.

Die Geschäftsentwicklung von 2G Energy habe gemäß SMC-Research im dritten Quartal 2017 weiter an Dynamik gewonnen. Das Unternehmen habe Umsatz und Gesamtleistung in Relation zum Vorjahr um 28,8 Prozent resp. 34,4 Prozent auf 38,2 und 42,5 Mio. Euro steigern können, woraus in Summe der ersten neun Monate ein Anstieg um 19,4 Prozent auf 110,6 Mio. Euro (Umsatz) sowie um 6,7 Prozent auf 127,9 Mio. Euro (Gesamtleistung) resultiere. Der starke Auftragseingang zwischen Juli und September (+33,5 Prozent auf 37,9 Mio. Euro) und der hohe Auftragsbestand zum Stichtag (+19,4 Prozent auf 132,8 Mio. Euro) unterstreichen aus Sicht der Analysten zusätzlich die guten Wachstumsperspektiven des Konzerns.

Das operative Ergebnis habe nach neun Monaten zwar ebenfalls von 0,2 auf 0,5 Mio. Euro verbessert werden können, sei aber durch einen Forderungsverlust in Höhe von 0,7 Mio. Euro in Großbritannien belastet worden. Für das Gesamtjahr habe das Management daraufhin die Prognose zur EBIT-Marge von zuvor 3 bis 5 Prozent auf jetzt 3 bis 3,5 Prozent und damit auf das untere Ende der Spanne konkretisiert. Bekräftigt worden sei hingegen die Umsatzprognose von 174 bis 180 Mio. Euro.

Nach den Q3-Zahlen sehe SMC-Research die Zielrange für die Erlöse als gut erreichbar an und bleibe bei der bisherigen Schätzung (177,8 Mio. Euro), während die von den Analysten unterstellte EBIT-Marge für 2017 von 3,7 auf 3,2 Prozent reduziert worden sei. Der bereinigte Profitabilitätsfortschritt sei noch ausbaufähig, daher senke das Researchhaus auch den Pfad für die erwartete Margenverbesserung in den nächsten Jahren etwas ab.

Trotzdem sehe SMC-Research 2G Energy dank zahlreicher gestarteter Effizienz- und Wachstumsinitiativen, die sukzessive ihre Wirkung entfalten sollten, auf Kurs. Das neue Kursziel nach der Modellanpassung liege nun bei 26,90 Euro (bislang 29,30 Euro), aufgrund des hohen Kurspotenzials bleibe das Votum "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-05-SMC-Comment-2G-Energy_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.