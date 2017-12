IRW-PRESS: Astorius Resources Ltd.: Astorius verhandelt Bedingungen der Optionsvereinbarung für Osos 1 neu und verpflichtet sich zur Durchführung eines Arbeitsprogramms im 1. Quartal 2018 in Ecuador.

Vancouver, British Columbia - 5. Dezember 2017 - Astorius Resources Ltd. (TSX-V: ASQ, Frankfurt: 47AF) (Astorius oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Herrn Francisco Soria (der Optionsgeber) die Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Osos 1 neu verhandelt hat und ein Explorationsprogramm in Ecuador zur Erkundung der vor Kurzem per Optionsvereinbarung erworbenen Konzessionsgebiete Osos 1 eingeleitet hat.

Der Optionsgeber gewährt ASQ hiermit die Option zu den unten beschriebenen Bedingungen:

Datum Barvergütung Aktienausgabe Arbeitsverpfli

chtungen (erstes Quartal 2018) Bei 25.000 USD Genehmigung der Optionsverein barung durch die TSX oder am 5. Dezember 2017 - der frühere Zeitpunkt ist maßgeblich Zwischen Janua Investition vo r n 50.000 USD und März 2018 in die Exploration im ersten Quar tal 2018 Am 15. März 20 Zahlung der 18 Jahressteuern für das Konzessionsge biet und Einreichung der jährlichen Explorations- und Prüfberichte bei den ecuadorianisc hen Behörden Am 30. März 50.000 USD 100.000 2018, wenn die endgültige Vereinbarung unterzeichnet wird Am 30. 50.000 USD 200.000 Investition September von 100.000 2018 USD in die fortgeschritt ene Exploration i m 2. und 3. Quartal 2018

Am 30. März 20150.000 USD 300.000 Investitionsbe

19 darf für die Ersch ließung

Am 30. 350.000 USD 400.000 Investitionsbe

September darf 2019 für die Ersch ließung

GESAMT 625.000 USD 1.000.000

BEDINGUNGEN DER ENDGÜLTIGEN VEREINBARUNG

Die endgültige Vereinbarung enthält die folgenden Bedingungen:

- Barzahlungen von insgesamt nicht mehr als 625.000 USD, die an den Terminen fällig werden, die von den Parteien bei Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung vereinbart werden; - Ausgabe von 1.000.000 (eine Million) ASQ-Aktien an den Optionsgeber oder an einen vom Optionsgeber bestimmten Empfänger; und - Astorius wird Herrn Francisco Soria am 30. September 2019 eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % gewähren.

Die Bergbaukonzession Osos 1 von Astorius erstreckt sich über 229 Hektar in der Provinz El Oro im Süden Ecuadors, 35 Kilometer süd-südöstlich der Hafenstadt Machala und 10 Kilometer südwestlich von Lumina Golds Projekt Cangrejos. Im Konzessionsgebiet haben noch keine Bohrungen stattgefunden. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht über Asphalt- und Schotterstraßen (siehe Lageplan: http://www.astoriusresources.com/assets/img/OSOS-2.jpg).

Im Jahr 2000 führte Newmont im und in der Nähe des Konzessionsgebiets im Rahmen seiner Untersuchungen geophysikalische Flugmessungen sowie eine geochemische Boden- und Gesteinsanalyse durch. Zwischen 2006 und 2009 absolvierte Kinross geologische Kartierungen sowie geochemische Untersuchungen des Bodens und Gesteins und grenzte Gold- und Arsenanomalien auf einer Fläche von 1.000 mal 600 Metern ab (siehe Lageplan: http://www.astoriusresources.com/assets/img/OSOS-3.jpg).

Im Dezember 2016 absolvierte Astorius eine Due Diligence-Prüfung im Konzessionsgebiet, bei der die beste Probe aus handwerklichen Abbaustätten innerhalb des Konzessionsgebiets einen Gehalt von 252 g/t Au lieferte (siehe Pressemeldung vom 21. März 2017). Der Erschließungsumfang dieser Golderzgänge könnte den Ausbau des aktuellen handwerklichen Abbaus zu einem wesentlich größeren konventionellen Tiefbaubetrieb rechtfertigen. Die von Kinross an der Oberfläche kartierten Brekzien sind auch in der Tiefe vorhanden und weisen bedeutende Goldgehalte auf. Wie an Brekzien in ähnlichen geologischen Milieus verdeutlicht wird, könnten diese Brekzien möglicherweise im Massentagebau- oder Tiefbauverfahren profitabel abgebaut werden (siehe Foto: http://www.astoriusresources.com/assets/img/OSOS-1.jpg).

Für das 1. Quartal 2018 sind in Vorbereitung auf ein Diamantbohrprogramm, das sowohl auf die hochgradige Gold-Silber-Erzgangmineralisierung als auch die eingesprengte Goldmineralisierung mit niedrigeren Gehalten abzielen wird, eingehende Probenahmen und Kartierungen in allen unterirdischen Abbaustätten im Konzessionsgebiet geplant.

Das Board ist sehr zufrieden mit der Optionsvereinbarung und sieht dem Arbeitsprogramm 2018 im Konzessionsgebiet Osos 1 entgegen.

Über Astorius Resources Ltd.

Astorius (TSX.V:ASQ; Frankfurt: 47AF) ist ein Juniorunternehmen, das sich auf die Exploration und zeitnahe Förderung aus hochwertigen Minerallagerstätten in Nord- und Südamerika spezialisiert hat.

gez. Arthur Brown CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Arthur Brown, CEO (604) 662-7902 art.astoriusresources@gmail.com www.astoriusresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen auch Aussagen, die sich auf Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten für die Zukunft beziehen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zu den Explorationsergebnissen aus der Bergbaukonzession Osos 1.

Aufgrund von zahlreichen Faktoren können sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Mineralexploration sowie Schwierigkeiten, eine Finanzierung zu annehmbaren Bedingungen zu sichern. Wir haben keinen Einfluss auf die Metallpreise, die erheblichen Schwankungen unterliegen und eine Erschließung somit unwirtschaftlich machen könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Wir sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe bekannt zu geben, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen angekündigt wurden. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Annahmen, Pläne, Erwartungen und Absichten, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, gibt es keine Garantie, dass sich solche Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig herausstellen werden.

