Böblingen (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC), der weltweit führende unabhängige end-to-end IT-Dienstleister, wird von der unabhängigen ISG-Provider-Lens-Studie 2018 als Spitzenanbieter von SAP HANA Services in Deutschland empfohlen. DXC erreicht in allen 12 SAP HANA Service-Quadranten die Top-Bewertung "Leader". DXC ist laut Umfrageergebnissen sowohl im Mittelstandssegment als auch bei Großkunden die erste Anlaufstelle für CIOs und IT-Manager in Deutschland.



"SAP-HANA-Services-Anbieter benötigen mehr als nur das Know-how, die Geschäftsprozesse zu implementieren oder entsprechende Ressourcen bereitzustellen. Darüber hinaus müssen sie über ausgeprägte Branchen- und Technologiekenntnisse verfügen", sagt Rainer Suletzki, Senior IT-Management-Berater der Information Services Group (ISG). "Neben den Analyse- und Implementierungsdienstleistungen zeichnet sich DXC Technology durch eine klare Fokussierung auf die allgemeine Systemstrategie, die Unterstützung eines umfassenden Datenmanagements unter Berücksichtigung des Big-Data-Managements aus. Mit dieser Expertise ist DXC Technology als SAP-HANA-Services- Leader klassifiziert".



"Für CIOs und IT-Manager bietet die Expertenanalyse der unabhängigen ISG Provider Lens-Studie eine wichtige Orientierungsbasis", sagt Jürgen Stauber, Director, DXC Technology Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass wir in allen 12 SAP-HANA-Service-Quadranten mit dem Top-Ranking bewertet wurden. Die Analyse unterstreicht unsere Spitzenperformance sowohl im Mittelstand als auch bei Großkunden."



Um den Markt für die SAP-HANA-Implementierung zu strukturieren, berücksichtigt die aktuelle ISG-Provider-Lens-Studie den Baustein der In-Memory-Datenbanken und der zahlreichen darauf aufbauenden Anwendungen, wie beispielsweise Analytics und Transaktionsanwendungen sowie Aspekte des Delivery-Modells. Wichtig ist zudem die SAP-Cloud-Plattform, die als zentrale Integrationsplattform im HANA-Kontext dient. Darüber hinaus wird in der Studie die Größe des Kundenunternehmens als relevantes Merkmal einbezogen, wobei zwischen Mittelstands- und Konzernkunden unterschieden wird.



Über die Studie "ISG Provider Lens Germany - SAP HANA Services 2018"



Mit der dritten Auflage der unabhängigen Studie "ISG Provider Lens Germany - SAP HANA Services" wurden von Anfang Juni bis Anfang Juli 2017 mehr als 50 Anbieter identifiziert, die Dienstleistungen in diesem Segment im deutschen Markt anbieten. Von diesen wurden 35 Anbieter als relevant eingestuft und für eine detaillierte Analyse und Positionierung ausgewählt.



Download der Studie "ISG Provider Lens Germany - SAP HANA Services 2018"



Einen Link zum kostenlosen Download der Studie finden Sie hier: http://bit.ly/2npyzor



Über DXC Technology



DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister. Wir wandeln technologische Innovationen in messbare Erfolge für unsere Kunden um. Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte von Hewlett Packard Enterprise entstanden, sind wir für rund 6.000 privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern tätig. DXC Technology zeichnet sich durch technologische Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein umfassendes Partnernetzwerk. Gemeinsam bieten wir richtungsweisende IT-Services und Lösungen. Wir leiten und begleiten die digitale Transformation unserer Kunden. Auch im Bereich Corporate Social Responsibility setzen wir Maßstäbe www.dxc.technology/de.



OTS: DXC Technology newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126139 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126139.rss2



Pressekontakt: Carolin Treichl Director Marketing und Communication North & Central Europe Dresdner Strasse 47 1200 Wien Telefon: +43 1 20777 1060 Mobil: +43 664 325 33 60 E-Mail: ctreichl@dxc.com