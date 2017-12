Die Kursraketen des Jahres 2017 stehen auf einmal unter Druck. Und der Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN:DE000WAF3001) gehört dazu. Bis 142,70 Euro schoss die Aktie, die am letzten Handelstag 2016 noch für 44 Euro zu haben war, nach oben. Aber jetzt geht es erst einmal abwärts. Wieso? Grundsätzlich ließe sich behaupten: Weil die Aktie zu schnell zu weit nach oben gelaufen ist. Aber das ist eine Plattitüde, denn "billig" und "teuer" ist nun einmal relativ, vom Grad des Optimismus der Investoren abhängig. Und auch, wenn es schon richtig ist, dass die Akteure zuletzt einfach den derzeitigen, rapiden Gewinnanstieg des Unternehmens in die Zukunft verlängert haben: Einen unmittelbaren Grund, diese optimistische Sichtweise zu beenden, gab es zuletzt nicht. Was auffiel:

Halbleiter-Aktien und die Zulieferer der Branche, zu denen eben auch Siltronic gehört, stehen seit vergangener Woche erheblich unter Abgabedruck. Wobei die Volumen, die herauskommen, andeuten, dass da große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...