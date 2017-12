Brooklyn Park, Minnesota (ots/PRNewswire) - 4C Medical Technologies, Inc. (4C Medical), ein Entwickler minimal-invasiver Therapien für strukturelle Herzerkrankungen, gab heute bekannt, dass sein medizintechnisches Gerät für die Behandlung der Mitralklappeninsuffizienz (MI) bei der "Technology Parade" auf der vom 3. bis 5. Dezember 2017 in Tel Aviv, Israel, stattfindenden Internationalen Herz-Kreislauf-Konferenz (ICI, International Conference for Innovations in Cardiovascular Systems) vorgestellt wird. 4C Medical war eines der wenigen Unternehmen, die dazu eingeladen wurden, ihre Innovation wichtigen Meinungsbildnern und Investoren zu präsentieren.



4C Medical entwickelt die erste MI-Behandlung, bei der die native Mitralklappe und die linke Herzkammer mit Hilfe einer supra-annulären, atrialen Fixationstechnologie erhalten bleiben. Das neuartige Design eliminiert bekannte Probleme des derzeitigen MI-Ersatzes mit Transkathetertechnologien, die sich auf Platzierung und Fixierung im nativen mitralen Anulus und linken Ventrikel stützen - wie z. B. eine Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstrakts, Funktionsbeeinträchtigung des linken Ventrikels und Implantatembolisation.



Dr. Philippe Généreux präsentierte "A Novel Transcatheter MR Treatment Technology (4C Valve)" [Eine neuartige Transkathetertechnologie für den Mitralklappenersatz] und erklärte, wie die 4C-Klappe die TMVR-Therapie auf Patienten erweitern könnte, die für alternative TMVR-Verfahren nicht infrage kommen. Dr. Généreux ist einer der Direktoren des Structural Heart Program am Gagnon Cardiovascular Institute des Morristown Medical Center (Morristown, NJ.) und praktizierender Kardiochirurg am Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (Montreal, Kanada).



"Die 4C-Klappe wird transseptal eingeführt und bietet damit Behandlungsoptionen für eine breitere MI-Patientenpopulation, einschließlich Patienten, die mit anderen TMVR-Geräten behandelt werden können, Patienten, für die die Behandlung mit anderen TMVR-Geräten nicht infrage kommt und sogar Patienten, bei denen frühere TMVR-Behandlungen fehlschlugen", sagte Dr. Généreux. "Da das Implantat vollständig im linken Atrium platziert und verankert wird, funktioniert es unabhängig von der Dynamik und ungleichmäßigen Anatomie des Mitralklappenanulus und des linken Ventrikels. Die Technologie von 4C Medical erfüllt einen bisher nicht gedeckten medizinischen Bedarf."



"Wir fühlen uns geehrt, dass die ICI-Organisatoren 4C Medical dazu eingeladen haben, unsere neuartige TMVR-Technologie vorzustellen", sagte Robert Thatcher, der CEO von 4C Medical. "Wir werden mit neuem Schwung die Labor- und vorklinischen Tests zur Vorbereitung auf die frühe Machbarkeitsstudie abschließen. Da im Vergleich zu anderen TMVR-Gerätestudien weniger Patienten von unserer Studie ausgeschlossen werden, rechnen wir damit, dass die Patientenrekrutierung schneller verläuft."



Informationen zu 4C Medical Technologies, Inc.



4C Medical ist ein Hersteller von Medizingeräten, der minimal-invasive Therapien für strukturelle Herzerkrankungen entwickelt. Der erste Schwerpunkt lag in der Behandlung von Mitralklappeninsuffizienz (MI) und nachfolgend in der Behandlung von Trikuspidalklappeninsuffizienz. Das Implantat des Unternehmens ist die erste MI-Therapie mit supra-annularer Positionierung und rein atrialer Fixierung. Die native Mitralklappe und der linke Ventrikel bleiben erhalten, wodurch bekannte, mit anderen TMVR-Technologien auftretende Probleme, eliminiert werden, die sich auf die Platzierung und Fixierung im nativen mitralen Annulus und linken Ventrikel stützen. Dadurch wird die für diese TMVR-Therapie infrage kommende Patientenpopulation erweitert.



