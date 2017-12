HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Dialog Semiconductor von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44,80 auf 14,00 Euro drastisch gesenkt. Er werte die Mitteilung von Dialog Semiconductor vom Vortag als Bestätigung, dass der Großkunde Apple zumindest teilweise bereits 2019 die Entwicklung von Chips für das Energie-Management selbst übernehmen will, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe weitreichende negative Folgen für Dialog. Der Umsatz dürfte ab 2019 zurückgehen und der Druck auf die Bruttomargen noch zunehmen./bek/la

Datum der Analyse: 05.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0059822006

AXC0084 2017-12-05/10:23