Die Commerzbank hat das Kursziel für Uniper von 22,00 auf 23,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung sinkender finanzieller Belastungen und besserer Gewinnaussichten im Russland-Geschäft habe sie ihre Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 erhöht, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere ihre Einschätzung, dass die Fortum-Kaufofferte von 22 Euro je Uniper-Aktie eher eine Basisbewertung sei./edh/bek Datum der Analyse: 05.12.2017

AFA0018 2017-12-05/10:49

ISIN: DE000UNSE018