Über ein sehr konstantes Wachstum freut sich die ÖKOWORLD AG. Die Entwicklung des durch die hauseigene Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. verwalteten Fondsvermögens zeigt im Verlauf der letzten vier Jahre eine beeindruckende Steigerung von über 91%.



Immer zum Stichtag 30. November betrug das Anteilsvermögen der Fondspalette in den vergangenen vier Jahren wie folgt:



30. November 2013 = 559 Mio. Euro 30. November 2014 = 618 Mio. Euro (Steigerung von über 10%) 30. November 2015 = 744 Mio. Euro (Steigerung von über 20%) 30. November 2016 = 822 Mio. Euro (Steigerung von über 10%) 30. November 2017 = 1.071 Mio. Euro (Steigerung von über 30%)



Alfred Platow, der Vorstandsvorsitzende der ÖKOWORLD AG, resümiert: "Unsere Fondspalette im exklusiven Vertrieb der ÖKOWORLD AG beinhaltet sechs Investmentfonds. Neben dem Klassiker ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (über 760 Mio. Euro AuM) setzen wir in der aktuellen Vertriebs- und Entwicklungsarbeit insbesondere auf den ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (über 150 Mio. Euro AuM) sowie den ÖKOWORLD ROCK 'N 'ROLL Fonds, den ersten Elternfonds der Welt (ca. 50 Mio. Euro AuM). Die kleineren Themenfonds ÖKOWORLD KLIMA und ÖKOWORLD WATER FOR LIFE sind aus unserer Sicht die neuen Sterne der zukünftigen Entwicklung. Klima und Wasser gehören zu den globalen Kernthemen und Sorgenkindern der kommenden 50 Jahre. Mit dem Blick nach vorne stehen die Zeichen ganz klar auf ÖKOWORLD und unseren zukunftsfähigen Ansatz für das Menschsein."



Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.



