Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben die Coverage der heimischen BAWAG Group aufgenommen. Die Experten empfehlen das Papier des Finanzinstituts zu kaufen ("Buy"). Das erste Kursziel wurde auf 50,0 Euro festgelegt.

RCB-Analyst Stefan Maxian erklärte in seiner ersten Studie zum Finanzinstitut, das Unternehmen sei im Vergleich zu seinen Branchenkollegen, mit einer geschätzten Eigenkapitalrendite von 12 Prozent für das Geschäftsjahr 2018, deutlich unterbewertet. Die Zahlen zum dritten Quartal zeigten außerdem, die BAWAG verfüge über starke Kapitalschöpfungskapazitäten. Das harte Kernkapital (CET1) soll bis Ende 2017 einen Wert von 13 Prozent erreichen, kommentierte Maxian.

Ferner weist der seit kurzem an der Börse gehandelte Konzern laut dem Analysten eine positive Erfolgsbilanz aus. Im Verlauf der letzten drei Jahre habe die ehemalige Gewerkschaftsbank nämlich seine eigens festgelegten Finanzziele wiederholt übertroffen. Der Experte der Raiffeisenbank verwies dabei auf das unter 42 Prozent liegende Aufwand-Ertrag-Verhältnis.

Der Analyst geht auch auf die Expansionspolitik des Unternehmens ein. Mit fünf Übernahmen innerhalb von zwei Jahren sei die BAWAG engagiert, innerhalb der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) weiter zu wachsen, möchte dabei jedoch seine CET1-Quote von 12 Prozent nicht unterschreiten, schreibt Maxian.

Beim Gewinn je Aktie erwarten der RCB-Experte 3,93 Euro für 2017, sowie 4,41 bzw. 4,39 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,67 Euro für 2017, sowie 2,24 bzw. 2,19 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,65 Prozent bei 44,73 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/dkm

AFA0019 2017-12-05/11:19

ISIN: AT0000BAWAG2