05.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: C-Quadrat (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) gibt bekannt, dass Verhandlungen über den Erwerb von 51% der Anteile an Advenis Investment Managers ("Advenis") heute erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Advenis ist ein unabhängiger, französischer Asset Manager mit Fokus auf Equity and Fixed Income Funds, Multi Asset Class Funds und Fund of Funds. Sitz von Advenis ist Paris. Aktuell wird ein Volumen von rund EURO 228 Mio. verwaltet. Der vereinbarte Kaufpreis iHv EUR 2,4 Mio. soll sowohl mit Eigenmitteln...

