Neuemission - die Euges mbH begibt bei ihrem Kapitalmarkt-Debut gleich zwei neue Immobilien-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 bzw. bis zu 15 Millionen Euro. Die Anleihen, das WohnWertPapier I und das BauWertPapier I, werden jährlich mit 4,25% bzw. 5,50% verzinst. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Geschäftsführer Dr. Gerhard Kantusch über die Emission und das Unternehmen gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Kantusch, Sie bewegen sich mit der Euges mbH auf die Kapitalmarkt-Bühne. Können Sie unseren Lesern kurz die Euges mbH und deren Geschäftsmodell näher bringen. Womit verdienen Sie Ihr Geld?

Gerhard Kantusch: Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Auf der einen Seite widmen wir uns als Projektentwickler insbesondere der Identifikation und Erschließung sowie der anschließenden Verwertung, sprich dem Verkauf, dieser Objekte. In diesem Bereich haben wir uns auf Stadtrandlagen spezialisiert, weil die Nachfrage nach bezahlbarem Wohneigentum kontinuierlich steigt.

Auf der anderen Seite erwerben wir aus unserer Sicht unterbewertete Immobilien auch in urbanen Lagen. Dies werden von uns durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen revitalisiert und bei entsprechenden Möglichkeiten beispielhaft durch den Ausbau des Dachgeschosses erweitert. Diese Immobilien werden im Anschluss von uns vermietet und verwaltet.Anleihen Finder: Die Euges mbH ist Teil der "schilling"-Unternehmensgruppe. Erläutern Sie uns doch bitte kurz die Verflechtungen der Gruppe und die "Aufgabe" der Euges mbH.Gerhard Kantusch: Die "schilling"-Gruppe subsumiert unterschiedliche Geschäftsaktivitäten. Zum einen beteiligt sich die Unternehmensgruppe direkt an Unternehmen, zum anderen ist die "schilling" Immobilien Management GmbH seit über 30 Jahren erfolgreich im Immobiliengeschäft tätig. Wir haben in diesem Zeitraum ein Projektvolumen von mehr als EUR 260 Mio. realisiert. Diese Immobiliengeschäfte der "schilling"-Gruppe, Verwaltung von Bestandsimmobilien ...

