Liebe Leser,

gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft stehen die Förderbänder niemals still. Ob bei der Post oder auch in riesigen Logistikzentren, wie sie bei großen Onlineversandhäusern üblich sind. Aber auch zwischen Januar und Oktober ist der Umschlag an Waren groß. Wer in diesen Trend investieren will, der muss nicht Amazon oder die Deutsche Post kaufen.

Wir haben ein Unternehmen aus der Schweiz entdeckt, welches Maschinen herstellt, die in der neuen, schnellen und vernetzten Welt ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...