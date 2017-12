Bisher könnte man Staramba (WKN:A1K03W) als Stars in 3D bezeichnen, denn das Unternehmen erzeugt mit seinen 3D-Scannern 3D-Daten für 3D-Apps und 3D-Figuren. Dabei sind sie bisher noch hauptsächlich auf Stars aus dem Sport- und Showbusiness fokussiert, doch hat die Technologie ein solches Potenzial, dass das Unternehmen langfristig zu einem Milliardenkonzern aufstreben könnte.

Wer ist Staramba?

Staramba ist ein Berliner Unternehmen, das im Markt für Virtuelle Realität (VR) ordentlich mitmischen möchte. Als VR bezeichnet man die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften. Diese findet dabei in Echtzeit in einer computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung statt.



Werden virtuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...