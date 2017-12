Fast acht Monate ist es her, dass die Analysten vom Bankhaus Lampe bei Dialog Semiconductor für einen dramatischen Kursrutsch gesorgt haben. Weil der Großkunde Apple angeblich eigene Power Management Chips entwickelt und damit einen Teil der von dem TecDAX-Unternehmen gelieferten Produkte ersetzen will, verlor die Aktie in der Spitze über ein Drittel seines Wertes. Am Donnerstag nun wiederholte sich das Spiel.Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" frischte die bislang nicht bestätigten Spekulationen mit dem Verweis auf Branchenkreise noch einmal auf. Diesmal zerlegte es die Aktie um bis zu 23 Prozent, bevor eine Erholung einsetzte. Die fiel zwar nicht so stark aus wie im April, reichte für einige wikifolio-Trader aber dennoch für den einen oder anderen schnellen Gewinn-Trade. Weniger glücklich verlief das Ganze für die Besitzer von Bonuszertifikaten auf die Aktie, weil deren Barriere im Zuge des Kurseinbruchs unterschritten und damit die Chance auf eine Bonuszahlung mit einem Schlag ausgelöscht ...

