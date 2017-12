Bei Morphosys läuft es weiter rund, lediglich bei der Aktie fehlt derzeit noch der letzte Schwung, um den Ausbruch nach oben zu vollziehen. Morphosys kann ein weiteres Puzzlestück aus dem Erfolgsprojekt Guselkumab (Tremfya) gewinnen. Der Lizenzpartner Janssen hat nach den USA und Europa nun auch in Kanada die Zulassung für Tremfya erhalten. Die Genehmigung umfasst die Behandlung erwachsener Patienten mit moderater bis schwerer Form von Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte), die für eine systemische Therapie und Phototherapie in Betracht kommen. Tremfya ist ein mit Hilfe von Morphosys' Antikörper-Bibliothek HuCAL erzeugter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper. Der Wirkstoff richtet sich gegen das Zielmolekül IL-23 und wird von Janssen entwickelt. Morphosys ist über Tantiemen an den Umsatzerlösen von Tremfya beteiligt. Neben Plaque-Psoriasis wird Tremfya derzeit zudem von Janssen in einem Phase 3-Entwicklungsprogramm bei Patienten mit psoriatischer Arthritis untersucht.

Den vollständigen Artikel lesen ...