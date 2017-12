München (ots) -



Iris & Lilly, die Lingerie-Linie von Amazon Fashion Europe, startet mit der ersten eigenen Kampagne. Mia Kang, Model und professionelle Muay Thai Kämpferin, wurde dafür von der bekannten amerikanischen Fotografin Cass Bird in Szene gesetzt. Für die beiden Freundinnen war das Fotoshooting eine tolle Gelegenheit, eine Kampagne gemeinsam umzusetzen, bei der die Bedeutung wahrer Freundschaft im Fokus steht. Die persönliche Beziehung von Fotografin und Model spiegelt sich auch in den Kampagnen-Fotos wieder, die Mias natürliche Schönheit und innere Stärke zeigen.



Cass Bird freut sich über die Zusammenarbeit mit Mia Kang: "Als ich das Briefing zum ersten Mal gesehen habe, war für mich sofort klar, dass Mia die richtige Wahl für die Kampagne ist. Sie verkörpert nicht nur Schönheit, sondern schafft es auch gleichzeitig, Stärke und Verletzlichkeit auszustrahlen. Genau diese Ambivalenz wollte ich auch beim Shooting einfangen."



Mia Kang zeigt sich begeistert von der Kampagne: "Besonders toll finde ich, dass die ganze Fotostrecke so echt ist. Normalerweise werde ich immer perfekt, fast übermenschlich dargestellt. Daher schätze ich es sehr, dass die Fotos wirklich mich in meiner ganzen Unvollkommenheit zeigen." Ihr Lieblingsteil der Linie? "Ein Push-Up-BH, bei dem ich gar nicht gemerkt habe, dass er einer ist. Er ist super bequem und man spürt überhaupt nicht, dass man einen Push-Up trägt. Außerdem hat er eine tolle, natürliche Form."



Die acht Fotos der Kampagne zeigen Mia in den Herzstücken der Iris & Lilly Kollektion und machen deutlich: Die perfekte Unterwäsche zu finden fühlt sich an, wie einer besten Freundin zu begegnen. Sie macht selbstbewusst, sie teilt die persönlichsten Momente, und sie ist nicht nur eine tolle Begleitung zum Ausgehen, sondern auch die perfekte Wahl für einen faulen Tag Zuhause - mit ihr fühlt man sich in jeder Situation so wohl, als würde man sich schon eine Ewigkeit kennen.



Sarah Miles, Brand Director von Iris & Lilly: "Mit der Kampagne, die die Bedeutung von wahrer Freundschaft betont und die Wichtigkeit von perfekter Unterwäsche hervorhebt, wollen wir zeigen, aus welchen Gründen sich Frauen für welche Lingerie entscheiden. Wir sind uns sicher, dass dieser frische, moderne Ansatz Amazon Fashion Kundinnen anspricht und überzeugt."



Die neue Kollektion ist ab dem 5. Dezember auf http://amazon.de/iris&lilly erhältlich und umfasst mehr als 500 Teile - von zarter Spitzenunterwäsche bis hin zu von Athleisure inspirierten Designs, in Trend-Farben wie softem Rosa, tiefem Royalblau und klassischem Schwarz. Kunden, die aus der Iris & Lilly Kollektion bestellen, profitieren von kostenlosem Rückversand und einer großen Auswahl bequemer Versandoptionen. Folgen kann man der Kampagne auf allen Social-Media-Kanälen von Amazon Fashion und unter dem Hashtag FitsLikeFriendship.



