Die Wertpapierexperten der Credit Suisse (CS) haben die Bewertung der heimischen BAWAG Group aufgenommen. Das Kursziel wurde auf 45,0 Euro festgelegt. Das Papier wurde vom Analystenteam von Marcell Houben in einer Studie mit "Neutral" eingestuft.

Der ersten Studie Houbens zum Finanzinstitut BAWAG zufolge, biete das Unternehmen eine attraktive Kombination aus Übernahmemöglichkeiten innerhalb der DACH-Region und Kostenreduktionspotenzial. Jedoch sehen die Analysten nicht nur positives. Aufmerksam macht die Runde um Houbens nämlich sowohl auf etwaige Umsatzrückgänge als auch eine beschränkte Vorhersehbarkeit der Erträge im "International-Business"-Bereich. Alles in Allem spiegle das derzeit angesetzte Kursziel das Risiko-Ertrags-Profil fair wieder, so Marcell Houben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die CS-Experten 4,68 Euro für 2017, sowie 4,36 bzw. 4,53 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2017, sowie 2,18 bzw. 2,26 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,45 Prozent bei 44,54 Euro.

