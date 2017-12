FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe hat den Aktien von Cewe am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben. Die Papiere des Fotodienstleisters kletterten mit plus 4,5 Prozent auf 83,16 Euro an die SDax-Spitze. Sie nahmen damit das Zwischenhoch aus dem Oktober bei 85,35 Euro ins Visier.

Analyst Christoph Schlienkamp traut den Cewe-Papieren 100 Euro zu. Die Qualität des Geschäftsmodells spreche für weiteres Umsatz- und Margenpotenzial. Der Experte rechnet mit guten Ergebnissen für 2017 und damit, dass sich das Thema "Value" im kommenden Jahr durchsetzen wird. Cewe zählt zu den Top-Kaufempfehlungen der Bank im Nebenwertebereich./ag/oca

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005403901

AXC0134 2017-12-05/12:46