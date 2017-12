DAX - Der Abwärtsdruck nimmt zu

Bastian Galuschka,

Hallo am Mittag,

der DAX tut sich seit Tagen schwer. Innerhalb einer großen Range pendelt der Index hin und her ohne klare Signale zu erzeugen. Das neue Mehrwochentief in der Vorwoche wurde zügig wieder gekauft. Die Erholung fährt sich heute aber fest.



Der Weg des geringeren Widerstands zeigt kurzfristig abwärts, wobei erneut die Marke von 12.926 Punkten als Unterstützung angesteuert werden könnte. Hält dieser Support nicht, könnte der Index bis auf 12.810 Punkte durchrutschen. Ein starkes prozyklisches Verkaufssignal entsteht allerdings erst unter 12.810 Punkten. In diesem Fall wären 12.700 und 12.650 Punkte die nächsten potenziellen Anlaufmarken.

Steigt der DAX dagegen über das Hoch bei 13.117 Punkten, könnte erneut der charttechnische "Deckel" bei 13.209 Punkten angesteuert werden. Erst wenn dieser "weggesprengt" wird, wäre die Range zur Oberseite aufgelöst, wobei das nächste größere Ziel bei 13.340 Punkten auszumachen wäre. Solange aber die Seitwärtszone nicht signifikant verlassen wurde, dürften die schnellen Richtungswechsel anhalten.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2017 - 04.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 04.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

