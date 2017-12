Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lloyds nach einem Stresstest der Bank of England von 55 auf 53 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Investoren befürchteten zunehmend, ob die Großbank ihre Kernkapitalquote von 13 Prozent 2018 halten könne, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Druck, mehr Kapital aufbauen zu müssen, könne das Dividendenpotenzial schmälern./bek/edh Datum der Analyse: 05.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0058 2017-12-05/14:12

ISIN: GB0008706128