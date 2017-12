Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse AG wird ab Mitte 2018 weiter eigene Aktien zurückkaufen, sobald das aktuelle Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen ist. Der Vorstand des Börsenbetreibers hat am Dienstag beschlossen, ein weiteres Mal Aktien im Wert von 200 Millionen Euro zurückzukaufen.

Das Programm folgt einem aktuell laufenden Aktienrückkauf in derselben Größenordnung, der am 27. November startete und spätestens am 30. Juni 2018 abgeschlossen sein soll. Die Deutsche Börse hat für den geplanten Aktienrückkauf bereits die Genehmigung der diesjährigen Hauptversammlung erhalten.

Der DAX-Konzern hat laut Unternehmensangaben frei verfügbare Mittel von aktuell rund 800 Millionen Euro, die er entweder in Aktienrückkäufe oder "wertschaffendes externes Wachstum" investieren will.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 08:08 ET (13:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.