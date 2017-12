Compact xPico 200-Gateways bieten vielseitige Konnektivität und intelligente Vernetzung

Irvine, Kalifornien (USA) - Lantronix, Inc. (http://www.lantronix.com/) (NASDAQ:LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren Datenzugriffs- und Managementlösungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT), gab heute den Start seiner eingebetteten xPico 200 (https://www.lantronix.com/products/xpico-200/) IoT-Gateways bekannt. Die kompakten eingebetteten xPico 200 IoT-Gateways sind kleiner als eine Briefmarke und bieten robuste Ethernet-, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, Sicherheit auf Enterprise-Niveau und integrierte Managementfunktionen, die sich ideal für industrielle IoT-Anwendungen eignen.

"Moderne IoT-Anwendungen erfordern mehr als nur einfache Konnektivität", sagte Shahram Mehraban, Vice President Marketing, Lantronix. "Mit der Markteinführung unserer xPico 200-Produktfamilie bietet Lantronix eine robuste, kompakte Lösung, die erstklassige kabelgebundene und drahtlose Konnektivität, industrielles Design und intelligente Vernetzung kombiniert und Produktentwicklungsteams mit beschränkten Ressourcen in die Lage versetzt, die Gesamtbetriebskosten und die Markteinführungszeit ihrer industriellen IoT-Lösungen zu reduzieren."

"Mit ihren hochmodernen Fast-Roaming-Funktionen und den integrierten Managementfunktionen bieten die xPico 200-Embedded-Gateways zuverlässige Funktionalität und Leistung, die es uns ermöglichen, sehr kostengünstige, vernetzte Produkte effizient zu entwickeln", sagte Paul Blashewski, President von Prescient Wireless.

Dank der Kombination der Kommunikations-Engine von Lantronix für die intelligente Vernetzung mit dem branchenführenden drahtlosen SoC von Cypress Semiconductor bieten die xPico 200-Gateways führende gemanagte industrielle WLAN-Konnektivität, die es industriellen OEMs ermöglicht, die Entwicklung ihrer Smart-Connected-Lösungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Derzeit werden die xPico 200 Gateways für die Industrie sowie die Medizin-, Einzelhandel-, Smart Building- und Transportbranchen entwickelt.

"Lantronix hat eine branchenführende, sichere Embedded-Lösung entwickelt, die es OEMs ermöglicht, die Cypress CYW43907 802.11n WLAN-MCU zu nutzen, um mehr Netzwerkzuverlässigkeit und Flexibilität zu bieten, damit der Kunde mehr erreichen kann", sagte Andrew Hunter, Senior Director of Marketing bei Cypress Semiconductor. "Die xPico 200-Serie stellt einen weiteren Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit Lantronix dar und entspricht dem wachsenden Bedarf an industriellen IoT-Lösungen, die robuste Konnektivität, Verarbeitungsmöglichkeiten und Handhabbarkeit bieten."

Zu den Funktionen der xPico 200-Produktreihe gehören:

Hochintegriertes industrietaugliches Wi-Fi und vielseitige Konnektivität nahtlos integrierte WLAN-, Ethernet- und Bluetooth-Konnektivität (BT und BLE) - keine Notwendigkeit, komplexe Treiber zu entwickeln Dual-Band 802.11a/b/g/n WLAN bietet eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit und minimiert Störungen. industrietaugliches Design für lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb in extremen Umgebungen Lantronix Soft AP + Client für Geräteunterstützung und -zugriffe ohne Unterbrechung des Maschinenbetriebs vor Ort



Robuste Datenzugriffe und -verwaltung intelligente Vernetzung und automatisches Verbindungsmanagement Mit den praxiserprobten Produkten TruPort Serial und TruPort Socket ist die lokale Konnektivität sowie die Konnektivität über das Internet sofort für Hunderte von seriellen Maschinenprotokollen einsatzbereit. Die integrierte Netzwerkkommunikations-Engine vereinfacht die Entwicklung von Embedded-Anwendungen, vorintegriert in der Lantronix MACH10 IoT-Plattform, einschließlich MACH10 Global Device Manager



Integrierte umfassende Services für die Gerätesicherheit TruPort Security der Enterprise-Klasse stellt die Sicherheit sowohl von ruhenden als auch von übertragenden Daten sicher. sichere Konnektivität mit WPA2-Enterprise-WLAN-Netzwerken Sichere Boot- und FOTA-Funktionen sorgen dafür, dass nur autorisierte Software auf dem Gateway laufen.



Das xPico 240 ist über das weltweite Netzwerk autorisierter Lantronix-Distributoren und -Händler erhältlich. xPico 250-Testversionen werden bereits in diesem Monat verfügbar sein. Die allgemeine Produktverfügbarkeit ist für Anfang 2018 geplant. Weitere Informationen über die xPico 200-Produktreihe finden Sie unter www.lantronix.com/xpico-200 (http://www.lantronix.com/xpico-200). Alternativ wenden Sie sich an Ihr hiesiges Lantronix-Verkaufsbüro.

Über Lantronix

Lantronix, Inc. ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen für den sicheren Datenzugriff und von Verwaltungslösungen für IoT-Assets. Unsere Mission besteht darin, führender Lieferant von IoT-Lösungen zu sein, anhand derer das Erstellen, Implementieren und Verwalten von IoT-Projekten für Unternehmen deutlich vereinfacht und zudem für Anwendungen und Personen ein sicherer Zugriff auf Daten bereitgestellt wird.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung beim Erstellen stabiler Machine-to-Machine-Technologien (M2M) ist Lantronix ein Innovator, der seine Kunden in die Lage versetzt, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Möglichkeiten des Internets der Dinge zu erkennen. Unsere Konnektivitätslösungen sind in Millionen von Rechnern installiert und versorgen eine breite Palette von Branchen - darunter der industrielle Sektor, der medizinische Bereich, die Sicherheitsbranche, das Transportwesen, der Einzelhandel, die Finanzbranche, der Umweltschutzbereich und staatliche Behörden.

Der Hauptsitz von Lantronix befindet sich in Irvine, Kalifornien (USA). Weitere Informationen finden Sie unter www.lantronix.com.

Im Lantronix-Blog www.lantronix.com/blog erfahren Sie mehr. Dort gibt es zudem branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie www.twitter.com/Lantronix. Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc. Sie können sich mit uns auch über LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix in Verbindung setzen.

