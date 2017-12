MorphoSys veranstaltet am 12. Dezember 2017 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten nach Datenpräsentation zu MOR208 auf ASH-Jahrestagung 2017

Planegg/München, 5. Dezember 2017

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX) wird am 12. Dezember 2017 um 17:00 Uhr MEZ im Rahmen einer Telefonkonferenz (in englischer Sprache) nach der ASH-Jahrestagung 2017 über das firmeneigene in klinischer Entwicklung befindliche Programm MOR208 berichten. Die Telefonkonferenz wird parallel als Webcast im Internet übertragen.

Im Rahmen der Telefonkonferenz wird das Management von MorphoSys aktualisierte klinische Daten aus der laufenden Phase 2 L-MIND-Studie mit MOR208 in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großzelligen B-Zell Lymphom (R/R DLBCL) vorstellen. Diese Daten werden am 11. Dezember 2017 in einer Posterpräsentation auf der ASH-Jahrestagung 2017 vorgestellt.

Einwahlnummer: + 49 (0) 89 2444 32975 (Zuhörmodus)

Teilnehmer werden gebeten sich bereits 10 Minuten vor Beginn der Konferenz einzuwählen, um einen pünktlichen Start zu ermöglichen.

Die komplette Präsentation sowie der Link zum Webcast sind auf der Internetseite des Unternehmens unter www.morphosys.de/telefonkonferenzen verfügbar.

Im Anschluss an die Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, einen mit den Folien synchronisierten Audio-Replay der Konferenz auf der Webseite des Unternehmens abzurufen.

