Ehrlich gesagt fieles mir in den letzten Monaten extrem schwer mich mit einer Aktie wie Dialog als kurzfristiges Investment anzufreunden.Die Abhängigkeit vom größten Kunden Apple ist deit Jahren bekannt und einfach zu extrem. An den Brottomargen hat sich Dialog in den letzten Jahren richtig fett gefressen und dies könnte von Seiten Apple zu Missgunst führen oder einfach nur ein Dorn im Auge sein und eine attraktive Chance, um die Konzernmarge weiter zu verbessern.Im 3. Quartalsbericht ließ auch das Wachstum bei Dialog spürbar nach, bei reduziertem operativen Kapitalzufluss von 33 nach 39 Mio. US$ im Vorjahr.Bei einer vollen Aktienbewertung wie dies bis vor wenigen Wochen der Fall war, schrillten alle Alarmglocken und die Aktie war ein klarer Verkauf.Doch nach dem mittlerweile stattgefundenen Einbruch, beurteile ich die Lage doch wieder etwas entspannter.Apple springt als Kunde ab!?Dies...

